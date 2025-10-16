Santo Domingo.- La Policía Nacional informó la detención de Alexander Jiménez Galván, de 35 años y residente en Santo Domingo Oeste, tras un incidente ocurrido la tarde de este jueves en el campus de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que dejó al menos dos personas heridas.

Según las autoridades, la captura se realizó con la colaboración del personal de la universidad, poco después de ocurridos los hechos. Jiménez Galván se encuentra bajo custodia policial y recibe atenciones médicas debido a golpes contusos y una herida en la cabeza.

El detenido fue trasladado a un centro de salud para recibir los cuidados correspondientes, mientras el Ministerio Público y la Policía Nacional continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias del suceso, determinar las causas y la posible participación de otras personas.

Las autoridades aseguraron que mantendrán informada a la población sobre los avances del caso y las medidas que se adopten para garantizar la seguridad en la comunidad universitaria.