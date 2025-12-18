ARCHIVO - El boricua Alexis Díaz, relevista de los Rojos de Cincinnati, lanza en el juego del 26 de abril de 2025, ante los Rockies de Colorado (AP Foto/David Zalubowski, archivo)

Arlington, Texas, EE. UU.– Los Rangers de Texas anunciaron que el relevista Alexis Díaz firmó un contrato por un año y un millón de dólares para la temporada 2026

El equipo anunció el martes la firma del agente libre puertorriqueño de 29 años, conocido por su potente lanzamiento, un día después de que los Rangers firmaran al receptor Danny Jansen y al relevista zurdo Tyler Alexander en la agencia libre.

Díaz tuvo una efectividad de 8.15 en 18 apariciones combinadas la temporada pasada mientras lanzaba para Cincinnati, los Dodgers de Los Ángeles y Atlanta.

En sus primeras tres temporadas en las Grandes Ligas con los Rojos de 2022 a 2024, Díaz logró 75 salvamentos y una efectividad de 3.10 en 190 juegos. Cincinnati lo seleccionó en la 12da ronda del draft amateur de 2015 procedente de Puerto Rico.

Díaz tuvo un récord de 7-3 con diez salvamentos y una efectividad de 1.84 en 59 juegos en 2022, cuando terminó quinto en la votación para el Novato del Año de la Liga Nacional. Fue elegido al Juego de Estrellas la siguiente temporada cuando tuvo un récord de 9-6 con 37 salvamentos y una efectividad de 3.07 en 71 apariciones.

Cincinnati lo traspasó en mayo a los Dodgers, quienes más tarde lo designaron para asignación antes de que fuera reclamado de waivers por los Bravos en septiembre.

Díaz es el hermano menor del cerrador de los Dodgers, Edwin Díaz, tres veces All-Star que dejó a los Mets de Nueva York la semana pasada para firmar con Los Angeles.