ARCHIVO - Andrew McCutchen, de los Piratas de Pittsburgh, se sienta en la caseta previo al partido de béisbol de Grandes Ligas contra los Cerveceros de Milwaukee el 6 de septiembre de 2025, en Pittsburgh. (AP Foto/Matt Freed, Archivo)

Arlington, Texas, EE.UU.– Los Rangers de Texas contarán con Andrew McCutchen en su roster para el Día Inaugural, con la expectativa de que el veterano jardinero y ex Jugador Más Valioso, de 39 años, aporte tanto en el terreno —repartiendo su tiempo como bateador designado y ocasionalmente a la defensiva— como fuera de él, sirviendo de mentor para el grupo de jóvenes jardineros del equipo.

Chris Young, presidente de operaciones de béisbol del equipo, informó el lunes que Andrew McCutchen, quien se unió al club con un contrato de ligas menores hace menos de tres semanas, integrará el roster de 26 jugadores cuando los Rangers inicien la temporada el jueves en Filadelfia.

El Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2013 y cinco veces All-Star, en su etapa con Pittsburgh, se ganó el puesto tras imponerse al también veterano jardinero Mark Canha, quien igualmente participaba en el campamento con un acuerdo de ligas menores.

“En muchos lugares me dieron por descartado; sinceramente, me dijeron que me retirara. Pero en el fondo sabía que había algo en mí que me decía que todavía quedaba más en el tanque y que podía seguir jugando. Para ellos, al darme la oportunidad… me voy a asegurar de que valga la pena para ambos”, expresó McCutchen.

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McCutchen, bateador derecho, que ganará $1,5 millones de dólares jugando en las Grandes Ligas esta temporada, bateó para .444 (8 de 18) en siete juegos de entrenamiento de primavera, con tres dobles, un jonrón y siete carreras impulsadas.

“Hubo varios factores que influyeron, pero al final sentimos que Cutch se lo ganó simplemente con su desempeño”, señaló Young.

McCutchen presenta un promedio de bateo de por vida de .271, con 332 cuadrangulares y 1,152 carreras impulsadas en 2,262 partidos a lo largo de 17 temporadas en las Grandes Ligas, de las cuales la mayoría —salvo cinco— las jugó con los Piratas.

En las últimas tres campañas regresó a Pittsburgh y, el año pasado, registró promedio de .239, con 13 jonrones y 57 remolcadas, participando en 135 juegos, 120 de ellos como bateador designado.

“Este es el comienzo para mí de seguir haciendo lo que he estado haciendo desde que llegué aquí. Y entender que el hecho de que esté aquí no significa que vaya a quedarme. Tengo que recordármelo todos los días que estoy aquí y que estoy en el terreno. Incluso los días en que no soy titular, siempre sabiendo que hay una manera de mejorar y, para mis compañeros y mis compañeros de equipo, hay algo que puedo hacer para poder ayudarlos”, comentó McCutchen.

Los Rangers cuentan con figuras emergentes como Wyatt Langford en el jardín izquierdo y Evan Carter en el central, con el veterano recién llegado Brandon Nimmo en el derecho después de que lo adquirieron de los Mets en un canje que envió al segunda base Marcus Semien a Nueva York.

Carter estuvo limitado a 63 juegos la temporada pasada por lesiones. El bateador designado zurdo Joc Pederson se perdió cerca de dos meses por una mano fracturada tras ser golpeado por un lanzamiento.

Pittsburgh reclutó a McCutchen en la primera ronda en 2005 y lo ascendió en 2009 para su debut en las Grandes Ligas.

McCutchen jugó sus primeros nueve años con los Piratas, integrando cinco equipos All-Star consecutivos de 2011 a 2015. Jugó para San Francisco, los Yankees de Nueva York, Filadelfia y Milwaukee de 2018 a 2022 antes de reunirse de nuevo con los Piratas.