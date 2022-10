Algo más que salud: Tres en uno

Ayer fue “Día de la raza”, no se por qué diablos lo llaman así, aunque supongo que es porque vino la raza aria a imponerse a la indígena, y como muchas cosas que rodean este hecho es para aborrecerlo por todo y por siempre.

Haití es una mina de pólvora, no desde ahora, desde siempre y tengo 40 años asegurándolo por este y otros medios.

Ayer llegó un enviado del imperio. No creo resuelva nada, tampoco interviniéndolo. He dicho y reitero: allí no hay nada que hacer y no duden que se ponga en práctica el plan que desde hace décadas tienen Estados Unidos, Francia y Canadá, con el apoyo de la entelequia de la OEA de unificar las dos naciones.

Para no cerrar con la amargura de los dos temas anteriores les dejo con esta bella comparación de la expresión de los rostros de las mujeres que paren con las que arriban a un orgasmo, que aparece bajo la opinión de Goldmundo en la página 68 del libro “Narciso y Goldmundo” de Hermann Hesse y que citamos en la presentación de nuestro libro “Los Amores Perdidos” que ya esta en imprenta: “Durante aquella noche la campesina de quien era huésped dio a luz un niño, y Goldmundo asistió al parto… toda su intervención se redujo a sostener la luz mientras la comadrona cumplía su tarea. Por vez primera veía un alumbramiento… observó que los rasgos del desencajado semblante de la que gritaba no eran muy distintos de los que había visto en otros rostros femeninos en el momento de la embriaguez amorosa.

La expresión de intenso dolor en su rostro era, en verdad, más violenta y más afeadora que la expresión de intenso placer… más, en el fondo, no difería de ella; era el mismo contraerse, un tanto sardónico, el mismo encenderse y apagarse. Sin que supiese por qué, le resultaba en extremo sorprendente que el dolor y el placer pudieran ser tan semejantes como hermanos”.

Los tres son “algo más que salud”.