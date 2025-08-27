Ciudad de México.-Lo que comenzó como una disputa por el micrófono terminó en un espectáculo bochornoso en el Senado; el senador Alejandro “Alito” Moreno subió a la tribuna para confrontar al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, tras negársele la palabra, desatando empujones, jaloneos y puños mientras sonaba el Himno Nacional, ante la mirada atónita del pleno.

Moreno acusó a Noroña de levantar la sesión de manera abrupta, calificándolo de “cobarde, cínico y patán” frente a los micrófonos.

Puedes leer: Identifican al autor del tiroteo en Minneapolis

Incidente generó indignación generalizada

Por su parte, Fernández Noroña anunció que presentará una denuncia formal por agresión física y daños al equipo de trabajo, mientras los legisladores intentaban contener la pelea.

El incidente generó indignación generalizada y se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios bromean sobre la posibilidad de que el Senado se convierta en un ring de boxeo político.

Este nuevo altercado se suma al historial irreverente y provocador de Noroña, quien volvió a irrumpir en la solemnidad legislativa con un despliegue de furia desmedida. Mientras tanto, el PRI aparece como víctima de intolerancia, mientras la moral legislativa queda visiblemente afectada.

Fuente externa.