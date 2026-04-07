Versos en guerra: el lado más tenso del rap

El rap, más que un género musical, es un reflejo directo de la realidad de los barrios: desigualdad, violencia, drogas, y claro, supervivencia. Desde sus inicios, ha sido para muchos la herramienta de narrar su día a día, sus vidas, y esa misma intensidad con la que interpretan sus letras, ha traspasado la música, y terminado en conflictos reales.

A propósito del reciente incidente en el que resultó herido el rapero Offset, en las primeras horas de la mañana medios estadounidenses informaron que el rapero Lil Tjay había sido arrestado en conexión con el tiroteo a su colega musical. Sin embargo, posteriormente las autoridades aclararon que el artista, de 24 años, fue detenido por participar en una pelea “antes de que Offset recibiera el disparo”.

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La abogada del rapero, Dawn M. Florio, destacó que su cliente no tuvo que ver con la agresión en la que Offset resultó lesionado. “Él no ha recibido ningún disparo, ni se le ha acusado de ningún tiroteo. Cualquier información que afirme lo contrario en falsa”, escribió en un comunicado, informó TMZ.

Aunque Lil Tjay, no ha sido acusado, las especulaciones trajeron a colación, la conversación sobre las rivalidades en el rap.

Drake.

Conflictos entre artistas como Drake y Meek Mill, Drake y Kendrick Lamar, o Kanye West con Jay-Z, han sido principalmente mediáticos y musicales. Aun así, no todos los conflictos quedan en lo artístico.

En este género, la competencia siempre ha sido parte de su esencia. No obstante, algunas rivalidades han salido del estudio, terminando en las calles, algunas con consecuencias fatales.

Tupac.

Uno de los casos más conocidos es el enfrentamiento entre Tupac Shakur y The Notorious B.I.G., que simbolizó la rivalidad entre las costas Este y Oeste en los años 90s. Ambos fueron asesinados en hechos separados, dejando una marca en la cultura hip-hop. Esta rivalidad ha sido plasmada en documentales y películas.

Aunque, a diferencia del primer caso mencionado, este no tuvo consecuencias fatales, 50 Cent y Ja Rule, también tuvieron una disputa que incluyó amenazas, enfrentamientos y “guerra” mediática que trascendió la música.

Takeoff.

Casos como los de XXXTENTACION, asesinado en 2018; Pop Smoke, en 2020; Young Dolph, en 2021; o Takeoff, en 2022, este último primo de Offset y miembro del trío de hip hop Migos, asesinado durante una fiesta privada en Houston, evidencian cómo la violencia puede alcanzar a figuras del género, muchas veces vinculada a entornos peligrosos o a la exposición pública.

A pesar de ser una plataforma poderosa de expresión, el rap también puede ser un espejo donde los conflictos pueden escalar rápidamente.