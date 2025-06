Un alto voltaje del sistema nacional de generación fue la causa este lunes del retraso de las operaciones de ocho trenes de la línea uno del Metro de Santo Domingo, lo que generó una gran congestión de pasajeros en los alrededores de las estaciones de ese trayecto, de acuerdo a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret).

Rafael Antonio Santos Pérez, director general de la entidad, informó a El Nacional que la falla eléctrica se produjo pasadas las 6:00 de la mañana, pero que el mismo fue normalizado cerca de una hora después.

Explica que esa línea, la cual tiene un recorrido desde la estación Mamá Tingó hasta el Centro de los Héroes, recibe normalmente 138 mil kilovoltios amperios (kVA). Sin embargo, el suministro subió a 139 mil kVA, a lo que el sistema de emergencia del metro salió de manera automática para salvaguardar la infraestructura.

“El sistema de seguridad está programado para salir de funcionamiento automáticamente cuando acontecen sucesos como este. No fue algo grave que uno no pudiera manejar. Sin embargo, pese a esta interrupción, no se dejó de brindar el servicio a la ciudadanía. El metro de la línea uno continúo operando con menores trenes hasta que logramos que entrara el total de trenes que circulan, el cual son 21”, expresó santo.

Cientos de pasajeros se aglomeraron en la estación Mamá Tingó esperando trenes

Desde tempranas horas de este lunes, cientos de personas se aglomeraron en los alrededores de la estación en espera de poder abordar los vagones, especialmente en la Mamá Tingó, la cual es la principal en Villa Mella del municipio de Santo Domingo Norte.

La fila de pasajeros alcanzó una extensión de varios metros cuadrado. Muchos de los pasajeros expresaron sus quejas debido al retrasos del tiempo para realizar sus actividades del día.

Se recuerda que el metro transportó en el año pasado, alrededor de 100 millones de usuarios, consolidando su importancia como transporte masivo en la República Dominicana.