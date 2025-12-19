Alza de voces contra la fusión de ministerios de Educación

De buenas a primeras cobra fuerza un movimiento contra la fusión de los ministerios de Educación y de Educación Superior. ¿Algún interés?

El autoritarismo de Donald Trump mina de interrogantes la democracia en Estados Unidos. Parece que le llegará su cuarto de hora. ¿O no?

Venezuela acusa a Trinidad y Tobago de colaborar con Estados Unidos en el caso de la confiscación del petrolero. ¿Solo eso?

El colombiano Gustavo Petro la puso dura al decir que no daría la mano al chileno Kast porque no saluda a un nazi. Radicalismo.

Tras los desplantes de Vladimir Putin, Donald Trump vuelve a anunciar la proximidad de un acuerdo entre Rusia y Ucrania. Veremos.

Albert Pujols volvió a hacer gala de sus dotes de caballero al disculparse con Canó y Bonifacio por lo del clásico. Gana y no pierde.

Nada anormal que el juez Rigoberto Sena calificara de contundentes las pruebas sobre el fraude en Senasa, ya que así justificó la coerción.

Puedes leer: Mientras Senasa arde, Abinader se ríe en encuentro con peluqueros

Con los cuestionamientos que han surgido, el Congreso tendrá que afinar bien la fusión de Educación y Educación Superior. ¿De acuerdo?