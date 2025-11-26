Incertidumbre persiste en el plan de paz entre Ucrania y Rusia

Pese a los avances de que se han dado cuenta en el plan de paz entre Ucrania y Rusia presentado por el presidente estadounidense Donald Trump, existen todavía muchas incógnitas. El silencio del zar ruso Vladimir Putin es una de las interrogantes que gravitan sobre las negociaciones que se iniciaron en Ginebra.

Sin embargo trascendió que la versión inicial del documento había sido acogida con satisfacción por Putin, entre ellas la reducción del tamaño del ejército y la renuncia de Ucrania de acercarse a la OTAN. El plan de 28 puntos alarmó a los europeos, ya que contempla que Rusia extienda su territorio. El presidente ucraniano Volodimir Zelenski anunció que en el diálogo se han logrado incluir puntos que definió de extremadamente delicados.

Lee también: Accidente en El Maizal deja al descubierto el tráfico de indocumentados

Pero con todo las dudas persisten, sobre todo porque el interés de Rusia ha sido siempre alcanzar un traje a la medida. En otras ocasiones también ha echado por la borda acuerdos a que ha arribado con el presidente estadounidense para un alto al fuego en Ucrania. Los bombardeos a Kiev en medio del diálogo también aumentan la incertidumbre sobre el respeto de Rusia a un plan de paz que no la satisfaga a plenitud.