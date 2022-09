Ángel Ovalles “Águilas tendrán un equipo sólido”

Las Águilas Cibaeñas tendrán un equipo sólido para la próxima temporada del Torneo de Béisbol Invernal de la República Dominicana 2022-2023.

La afirmación la hizo Ángel Ovalles, gerente general de las Águilas, al realizar un análisis sobre cómo está la escuadra cibaeña para el próximo campeonato.

“Nos presentaremos con un conjunto balanceado. Te quiero decir, Leo, que tendremos una escuadra con jugadores veteranos y jóvenes”.

Y agregó: “Para participar con la idea de ganar la corona, hay que asistir con una correcta planificación”.

Ovalles entiende que las Águilas van a tener un buen conjunto, “Tendremos un poquito de todo. Vamos a contar con una alineación que podrá ganar un partido con un buen swing, y tenemos peloteros que pueden decidirlo con la velocidad”.

“Me siento bien con las cosas que tendrán las Águilas: Profundidad, veteranía y juventud. Eso nos brinda un buen balance y más para nuestra pelota”, sostuvo el gerente general de los cibaeños.

Mejoría

Otro aspecto que tocó Ovalles al conversar con el Marchante que suscribe, es que: “la mejoría en las Águilas se va a notar desde el inicio. Tendremos una buena rotación de picheo con 5 abridores que se han mostrado muy bien en los entrenamientos”. resaltó.

Poco bateo

Ovalles considera que la Liga Dominicana de Béisbol es de poco bateo y que el promedio ofensivo es de 240 por equipo. “Pienso que el año pasado fue de .240 o .243”, recordó.

Lanzadores

Comentó que el picheo será clave y añadió: “tenemos proyectado un sólido cuerpo de abridores y excelentes relevistas”.

En varias ocasiones tocó la importancia de iniciar el torneo con buenos lanzadores abridores y con un bullpen que realice un buen trabajo.

Operaciones

Reveló que cuenta con un buen Departamento de Operaciones de Béisbol. “Mira, yo cuento con un buen núcleo de personas que nos ayudan mucho. Soy de los que creen que no debemos trabajar con una sola persona, pues mi criterio es que se tomen las decisiones en conjunto”.

“Desde que llegué a las Águilas señalé que no había un asistente con más fortaleza que otro. Para mí somos un equipo y pienso que el individualismo hace daño a la liga de béisbol dominicana,” enfatizó.

Componentes

Mencionó los nombres del Departamento de Operaciones que está compuesto por Kevin Cabral, Tomás Jiménez, Oraly Guzmán, Aly Martínez y Luis Polonia Jr,. “Es un excelente grupo, en el que me siento muy contento, y todos son especiales. Y reitero que todos son mi mano derecha”.

Veteranos

Refirió que en las Águilas la veteranía va a tener un rol principal, “y eso debe saberlo la fanaticada”, enfatizó.

Entiende que la liga dominicana no puede estar ajena de no tener un grupo de jugadores veteranos que no tengan miedo.

Habló de Orlando Calixte, Melky Cabrera, Ramón Torres, Ronny Rodríguez, Yoenis Céspedes y Francisco Peña. Además y Joan Camargo para más adelante de la temporada.

También destacó la importancia de los jóvenes: Ezequiel Durán, Alexander Canario, Jerar Encarnación, José Rodríguez, Julio Rodríguez, Luis Valenzuela, Jefry Pérez. “Talvez se me escapó un nombre”, dijo.

Ovalles en varias ocasiones me dijo: “Leo, te vuelvo a reiterar. Vamos a tener un buen conjunto. Hay mucho entusiasmo en los entrenamientos y se nota el deseo de cada uno de los componentes del equipo de luchar por ganar el título.