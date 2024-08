Ángela Aguilar dedica mensaje a su padre por su cumpleaños

Pepe Aguilar está celebrando este miércoles por todo lo alto su cumpleaños número 56 y su hija menor, Ángela Aguilar, conmovió a los usuarios de las redes sociales con un conmovedor mensaje.

A unas semanas de su íntima boda con Christian Nodal, la cantante regional mexicana sigue de fiesta y esta vez expresó con unas breves palabras la admiración y el profundo amor que siente por su progenitor y mentor.

Aguilar usó sus historias de Instagram para compartir una fotografía en la que se le ve cómo su papá la carga en sus brazos, siendo apenas un bebé, con la canción de fondo “Tengo mucho que aprender de ti”, interpretada por el cantante mexicano Enmanuel.

“Tengo mucho que aprender de ti. Ojalá pueda aprender todo aquello que me tratas de enseñar, todo aquello que con tu ejemplo siempre me has dejado ver”, escribió.

“Te admiro, te amo. Me gané la lotería teniéndote como mi papá. Qué responsabilidad tan grande tenerte como ejemplo. Feliz cumpleaños, papá”, agregó.

El cantante no tardó en reaccionar la historia copiándola en su perfil.

El legendario artista y compositor ha celebrado este día especial rodeado de amigos, familiares y seres queridos, incluyendo su mascota el Gordo, disfrutando de deliciosos manjares y una serenata de parte de sus hijos y esposa Aneliz en la mesa durante el desayuno.