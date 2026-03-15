Anna Wintour y Anne Hathaway protagonizan un momentazo en los Premios Oscar 2026

Los Ángeles.– La ceremonia de los Premios Óscar 2026 estuvo marcada por momentos inesperados y apariciones memorables. Entre ellas destacó la presencia conjunta de Anna Wintour y Anne Hathaway, quienes subieron al escenario del Dolby Theatre para anunciar dos de los premios de la noche.

La participación de ambas figuras generó comentarios entre los asistentes, debido a la relación indirecta que comparten con la película The Devil Wears Prada, estrenada en 2006 y protagonizada por Hathaway. El personaje central del filme, interpretado por Meryl Streep, estuvo inspirado en la influyente editora de moda Anna Wintour.

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Durante su intervención, presentaron las categorías de Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Maquillaje, galardones que fueron otorgados a la película Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro. El premio al vestuario fue para la diseñadora Kate Hawley, mientras que el reconocimiento en maquillaje y peluquería fue recibido por Mike Hill, Jordan Samuel y Cliona Furey.

Además de su participación en el escenario, Anne Hathaway captó miradas en la alfombra roja con un vestido de la firma Valentino, acompañado de piezas de alta joyería de Bvlgari, reafirmando su presencia como uno de los íconos de estilo de la gala.