Santo Domingo.- El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó un ambiente de poca lluvia para este viernes en gran parte del territorio dominicano, debido a la presencia de un anticiclón en la zona.
Basado en dicho pronóstico, Meteorología informó que los aguaceros continuarán disminuyendo, debido a que se generará menor humedad en la región.
Indomet agregó que debido a la mejoría en el clima, se descontinuó el «alerta verde» que regía para las provincias Santo Dominigo y San Cristóbal.
El organismo aclaró que la poca actividad de lluvia que podría registrarse se concentrará sobre La Altagracia, El Seibo, Hato Mayor, La Romana, San Pedro de Macorís, Monte Plata, Samaná y Santo Domingo.