Se esperan lluvias en gran parte país a causa de una vaguada.

Santo Domingo.– Las lluvias disminuirán a partir de este jueves en gran parte del territorio dominicano debido a la llegada de un sistema de alta presión o anticiclón, informó este miércoles el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

No obstante, las lluvias continuarán de forma focalizada en algunas provincias, entre ellas Santo Domingo y San Cristóbal, así como en localidades de la costa norte del país.

Indomet indicó que solo las provincias Santo Domingo y San Cristóbal permanecen bajo alerta verde, condición que mejorará a partir de este jueves con la incidencia del anticiclón.

Asimismo, el organismo informó que continúa el oleaje anormal en las costas atlántica y caribeña, por lo que recomendó a los pescadores permanecer en puerto hasta que las condiciones marítimas mejoren.