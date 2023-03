Anuel confirma nació su hija con Yailin

Santo Domingo.- El cantante Anuel AA afirmó el pasado domingo que nació su hija procreada junto a la artista Yailin La Más Viral.

El trapero puertorriqueño reveló que terminó la dulce espera de la bebé llamada Cattleya al ser abordado por el expelotero de Grandes Ligas, Carlos Gómez, para explicar a cuál país apoyaría durante el Clásico Mundial de Béisbol.

«Tal vez mande a customizar la mitad de RD y la mitad de Puerto Rico, aunque sea puertorriqueño, sí, porque ya tengo hija dominicana que acabó de nacer ya, ya me siento domi ya también», dijo el intérprete de “Del Kilo”.

Por su parte, la cantante dominicana no se ha manifestado respecto al nacimiento de su bebé, sin embargo, anteriormente había mencionado en sus redes sociales que daría a luz en el mes de marzo.

Matrimonio, embarazo y separación

Luego de contraer matrimonio en junio y revelar el embarazo en noviembre del pasado año, Anuel anunció en febrero 2023, a través de un en vivo en Instagram, que se separó de la apodada “Chivirika”.

“Yailin es la madre de mi hija, no estoy con ella pero es la madre de mi hija y desde el principio dijeron 70 mil cosas de ella, la pisotearon y todo tratando de dañarle el nombre pero eso a mí no me importó, yo la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, dijo.