Anuel responde a Yailín tras lanzamiento de “Narcisista”

Santo Domingo.- A pocas horas de que la artista dominicana Yailín la más Viral lanzara su nuevo tema musical “Narcisista”, en el que a través de indirectas se desahoga sobre su ruptura con Anuel AA, el puertoriqueño acudió a su cuenta de Instagram para “responder” a su ex.

Fotos sacando los dedos del medio y riendo a carcajadas acompañadas por la frase “Me siento como Shakira hoy: EMPODERADA”, junto a los hashtags #Milloneta y #Rompecorazones, fueron suficientes para que los fanáticos sacaran sus propias conclusiones.





«Claramente sabemos para quien es», escribió una seguidora de Anuel. «La domi le dio donde le dolió», opinó otra cibernauta sobre La más Viral.

Asimismo, el rapero compartió un corto video cantando el tema de Shakira con Bizarrap en el que se le escucha decir, «Esto es pa´ que te mortifiques, mastique y trague, trague y mastique. Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música perdón que te salpique».

«Narcisista» es una bachata que ha causado gran revuelo en pocas horas, principalmente porque incluye frases que apuntan directamente a Anuel, entre ellas “el karma se te va a devolver para atrás, real hasta la muerte y te volviste na”.

Esto, viene a complementar declaraciones ofrecidas en días pasados por Yailín durante su participación en los premios Heat celebrados en Punta Cana, en donde aseguró estar soltera y envió un mensaje a todas las madres en el que dijo «Las mujeres podemos solas y podemos sacar a nuestros niños adelantes».