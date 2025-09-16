Santo Domingo. – Tras el éxito de la primera temporada, que concluyó recientemente en República Dominicana, esta noche, martes 16 de septiembre, será anunciada oficialmente la llegada de La Casa de Alofoke II. El anuncio se transmitirá a las 9:00 p.m. a través del canal de YouTube Alofoke Radio Show.

La segunda entrega del reality show digital se estrenará el 20 de octubre y se extenderá hasta el 27 de noviembre de 2025, según informó Santiago Matías en su cuenta oficial de Instagram.

Anuncian fecha

La primera temporada marcó un precedente en el entretenimiento digital del país, alcanzando récords de audiencia en plataformas digitales, millones de visualizaciones acumuladas en YouTube y un constante posicionamiento en tendencias de redes sociales. El proyecto generó conversación nacional e internacional, consolidándose como el reality más seguido de la plataforma en 2024.

En esta ocasión, la producción prepara una nueva casa más amplia con 16 participantes, además de mejoras técnicas, nuevas dinámicas y un proceso de selección de talentos que promete elevar la experiencia para los seguidores.

Matías también explicó que este será el último streaming previo al descanso del equipo de producción, una pausa estratégica que permitirá rediseñar el formato y sorprender nuevamente a la audiencia.

Con estas novedades, La Casa de Alofoke II busca mantener su liderazgo como el reality digital más influyente de República Dominicana.