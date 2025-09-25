Apagón en el AILA: Multa millonaria y rápida respuesta

Puede considerarse un récord el tiempo que se tomó la investigación para establecer responsabilidades sobre el apagón del domingo en el Aeropuerto de las Américas. Pero también el monto de la multa de cinco millones de dólares impuesta al consorcio Aerodom por la avería, además de resarcir los daños causados a las líneas aéreas y pasajeros.

El presidente Luis Abinader había advertido sobre consecuencias contra los responsables del colapso del servicio eléctrico, para colmo en medio de una tanda de apagones en todo el territorio. La comisión aeroportuaria, en un ejemplo de prontitud que contrasta con las tradicionales investigaciones de anomalías, no se tomó intrigantes dilaciones por lo menos para señalar responsabilidades.

Determinó la causa y estableció responsabilidades en menos de lo que canta un gallo. Se determinó que la avería fue causada por el colapso del conjunto de celdas seccionadoras de media tensión de la terminal aérea. Habría que ver ahora si Aerodom acepta la decisión o si emprenderá acciones judiciales. Pero la realidad es que se ha sentado un precedente al actuarse con la rapidez que ameritaban las circunstancias. Al caso no se le podía dar largas.