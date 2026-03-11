Apaguen los celulares

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, propondrá ante el Consejo Nacional de Educación la aprobación de un reglamento que regule el uso de celulares en las escuelas como forma de evitar distracciones en los estudiantes, una restricción que se aplica con éxito en decenas de países.

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) también ha sugerido prohibir el uso de esos teléfonos móviles en las aulas o durante las horas de clases, porque provocan que muchos alumnos no presten atención a los docentes ni realicen sus tareas escolares.

Se reconoce que las autoridades no pueden prohibir a los estudiantes llevar celulares a los planteles escolares, porque esos aparatos brindan la función de seguridad o para comunicarse con sus padres y tutores en casos de emergencia, pero es imperativo que se restrinja su uso en las aulas.

Comprobado está que los celulares afectan la concentración de los estudiantes y perturban la dinámica de la clase, por lo que prohibir o minimizar su uso ayuda a incrementar la participación activa y el enfoque de los educandos en las actividades académicas.

En decenas de países se prohíbe el uso de teléfonos móviles en las aulas, entre los que figuran Francia, Italia, Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur, Japón, China, Nueva Zelanda, Australia, Canadá y Brasil, con resultados altamente beneficiosos en términos de rendimiento escolar.

El reglamento propuesto por el ministro De Camps debería otorgar autoridad a los profesores de escuelas y colegios de nivel básico y pre universitario a retener los celulares de sus alumnos durante los horarios de clase o autorizar su uso sólo para actividades relacionadas con el programa educativo.

Regular el uso de esos aparatos en las aulas reduce el acoso escolar, el acceso a material no apto para menores, la brecha tecnológica entre estudiantes, además de fomentar la comunicación y el desarrollo de habilidades sociales.

Satisface saber que el Ministerio de Educación y la ADP esta vez coinciden en presentar una propuesta ante el Consejo Nacional de Educación, que como la aprobación de un reglamento que regule el uso de celulares en las escuelas, ayudará a mejorar la calidad de la enseñanza al reducir la distracción que provocan esos teléfonos entre los estudiantes y también entre los profesores.