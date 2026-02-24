Aplazan audiencia contra planificador funerario acusado de falsificar actas de defunción en SDE

SANTO DOMINGO.– El juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó para el 25 de febrero la audiencia contra un planificador de servicios funerarios acusado de falsificar dos actas de defunción con el propósito de evadir los protocolos y controles legales para agilizar la inhumación de dos cadáveres.

El imputado, Braulino Perdomo Encarnación, fue arrestado mediante orden judicial y sometido a la justicia por la presunta falsificación de los documentos que depositó en un cementerio privado para gestionar la inhumación y la colocación de los restos en osarios. Según las autoridades, el servicio le fue solicitado por un hombre con el fin de cumplir con los requisitos legales establecidos para estos procesos.

Perdomo Encarnación enfrenta cargos por falsificación y uso de documentos públicos falsos, en violación de los artículos 147 y 148 del Código Penal dominicano, así como del artículo 210 de la Ley 4-23, Ley Orgánica de Actos del Estado Civil.

El proceso judicial está a cargo de la fiscal adscrita a la Junta Central Electoral (JCE), Esther María González Peguero, y del fiscal Hamlet Andrés Paulino, del Departamento de Investigaciones de Delitos de Falsificaciones de Santo Domingo Este.

Las investigaciones se realizan en coordinación con la Dirección de Seguridad Civil y la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) de la Policía Nacional. El imputado permanece detenido en un centro de privación de libertad de Santo Domingo Este, tras ser arrestado en virtud de la Orden Judicial No. 973-2025-EMES-04835, emitida el 6 de mayo de 2025 por el juez coordinador en funciones de los Juzgados de la Instrucción de Santo Domingo Este, Máximo Roa Saint Hilaire.