Santo Domingo Este.– La Policía Nacional informó este viernes de la captura de Hansell Manuel Lantigua Pérez, alias La Bolanta y/o El Gatillero, señalado como el presunto autor de un tiroteo que dejó seis personas heridas durante un conflicto social ocurrido en una fiesta clandestina (teteo) en el sector Los Pinos de Hainamosa, Santo Domingo Este, la noche del miércoles 23 de octubre.

De acuerdo con el informe policial, “La Bolanta” habría disparado con un arma de fuego que portaba de manera ilegal, tras originarse una acalorada discusión entre varios asistentes al evento, que se desarrollaba en plena vía pública mientras caían fuertes lluvias provocadas por la tormenta Melissa.

Fue apresado en atención a la orden de arresto No. 530-2025-EMES-02685. Al momento de su detención, las autoridades le ocuparon una pistola Glock 19, calibre 9 mm, numeración YR869.

Seis personas heridas durante el incidente

Como resultado del tiroteo, resultaron lesionados Rosa Arelis Tejada Tavárez (40 años), Amanda María Peña Carvajal (28), Perla Maciel Calderón Ramírez (24), Jesús Manuel Gómez López (27), Sixto Lorenzo Batista Espinal alias “Tuti” (38) y Ricauy Lebrón Montero (38), quienes presentan impactos de bala en distintas partes del cuerpo.

También te puede interesar:

En la escena fueron recolectados seis casquillos calibre 9 milímetros y dos proyectiles, los cuales fueron enviados al Departamento de la Policía Científica para su análisis y comparación balística.

Investigación en curso

La Dirección Central de Investigaciones Criminales (DICRIM), bajo la coordinación del Ministerio Público, continúa profundizando las pesquisas para establecer con precisión las circunstancias del hecho y determinar la posible participación de otros implicados.