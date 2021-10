Arcángel: ’’Soy más talentoso que la mayoría de los que han ganado una estatuilla’’

El cantante urbano, Arcángel, a través de las cámaras de Alofoke Sin Censura con Santiago Matías, se pronunció sobre varios temas alrededor del genero urbano, desde las nominaciones del Latin Grammys, el conflicto Residente Vs J Balvin, su visión en base al destino de la música urbana, así como su opinión referente a las intenciones de algunos legisladores de la República Dominicana, quienes pretenden regular las letras de las canciones del referido género musical.

“No están minimizando solo la música de J Balvin, sino de todo aquel que no ha ganado un Grammy, porque han considerado que no tenemos la calidad”, dijo sobre Residente y los Latin Grammy.

Precisó que Residente, “tendrá sus razones” para dar su opinión sobre el trabajo artístico de cualquier figura pública, al final él siempre respetara las opiniones de sus colegas aunque muchas veces no esté de acuerdo con sus planteamientos».

’’Veo que Balvin es uno de los artistas más exitosos en la historia de la música latina, más allá de lo urbano. Tiene un rango de fanáticos de todas las edades. Pero, así como digo que es más famoso que René, también te digo que René domina más la destreza que él, es mi opinión. Soy un tipo que tengo todo bien claro, y por eso me he metido en muchos problemas, por mi opinión sincera’’, indicó el cantante.

Sobre los premios asegura que antes le afectaba cuando no lo tomaban en cuenta en la academia de la música, pero desde hace mucho tiempo lo superó. Comenta que a esta altura de su carrera, es más respetado en la industria musical que muchos artistas urbanos y de otros géneros que tienen la pared llena de estatuillas, asegurando también, que es mucho más talentoso que la mayoría de los grandes nominados y ganadores de premios, en especial de los Grammy.

La hipocresía del género

Arcángel comentó que tiene pocas personas a su alrededor. Asegura que no es difícil buscar la conciliación con él, pero prefiere alejarse de esas personas que con el tiempo conoce a la perfección y por sus defectos y ‘malas mañas’ prefiere alejarse.

Sobre los legisladores de RD

‘’Aquí todo el tiempo han querido ‘joder’ con eso, ese tema como que baja y sube. Cuando la música urbana no era tan popular, seguían pasando las mismas cosas, de quién era la culpa?, porque las mujeres antes de joven de edad salían embarazadas más que ahora mismo; antes una mujer de cualquier ciudad con 16 años tenía fácilmente dos hijos, y una mujer de 25 años del campo podría tener con facilidad seis o siete hijos’’, comentó el artista.

Arcángel comentó que tiene hijos adolescentes, pero no les limita qué música escuchar, asegura que hace un mejor trabajo a través de una buena crianza , dándoles la libertad en sus gustos, ya que, no está criando presos, asegura que si los padres hacen un trabajo bueno en base a la crianza, de esta manera pueden lograr ser más influyentes que la música, sin importar sus letras.

‘’Se tiene que ver de qué hogar vienen las personas. Yo he sido todo el tiempo fanático del reguetón, desde niño, y he escuchado letras sobre ´matadera´ ficticia, y a mí nunca me dio con matar a nadie, por qué, bueno, porque la crianza de mi mamá fue mucho más influyente que la música que yo podía escuchar con letras ´negativas´. Conviértete tú en el artista favorito de tus hijos’’, manifestó. El intérprete urbano asegura que eso se logra con dedicación y empeño en la crianza efectiva con sus hijos e hijas.

Finalmente, sobre su salud, aseguró estar mucho mejor, asegurando que ha disminuido la bebida alcohólica, pero aún debe trabajar en mejorar los buenos hábitos. Sobre la mancha en su cabeza hace un tiempo atrás, afirma estar sano, ya que, en el primer estudio tenía un fuerte dolor de cabeza y por eso se reflejó la mancha que preocupó a su familia, amigos y seguidores, tras un segundo estudio con una tecnología más avanzada se confirmó que todo se trató de una afortunada falsa alarma.