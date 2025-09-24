Jay Wheeler y Lenny Tavárez generan expectativas en sus fanáticos tras una publicación en que mencionan al empresario Santiago Matías, mejor conocido como Alofoke, junto a la ubicación de República Dominicana.

“Me siento como en casa”, escribieron ambos cantantes puertorriqueños a través de sus historias de Instagram.

Sin embargo, con el uso de emojis de una casa y la bandera dominicana junto a la ubicación del país caribeño y la etiqueta del usuario de Alofoke avivan las especulaciones entre los fans sobre su posible participación en la segunda entrega del reality show La Casa de Alofoke.

Lenny Tavárez compartió el lunes una foto de un paisaje paradisiaco de una playa junto a su canción “Brillar”, mientras que con su tema “Roma”, Jay Wheeler publicó el martes un plato típico dominicano: mangú de plátanos verdes acompañado de salami, queso y huevo frito con cebollas y aguacate.

Hasta el momento, Laura Bozzo, presentadora peruana nacionalizada mexicana, y Carlos Montesquieu, comediante y creador de contenido, son los participantes confirmados para La Casa de Alofoke 2.

Más figuras

Recientemente, la cantante mexicana Gloria Trevi también compartió una vista de un restaurante playero junto a la frase «Me siento como en casa» junto a la mención de Alofoke y la ubicación del país.

La cantante Cardi B, el influencer Pollito Tropical y la modelo Gracie Bon son algunas de las figuras que han coqueteado con la idea de participar en La Casa de Alofoke.