Santo Domingo Este.– Una comisión de la Armada de la República Dominicana investiga las circunstancias en las que resultó herido de bala el subdirector de Inteligencia de la institución, durante un incidente ocurrido en este municipio, en el que otras dos personas también resultaron con heridas.

De acuerdo con versiones preliminares, el capitán de navío Mártires Sierra Montero recibió una herida en la espalda cuando varios presuntos delincuentes irrumpieron en el lugar donde se encontraba compartiendo con otras personas, en las proximidades de la avenida Charles de Gaulle.

Informes extraoficiales indican que el oficial, al percatarse de la presencia de los supuestos asaltantes, sacó su arma de fuego, momento en el que uno de los sospechosos realizó varios disparos, logrando herirlo. Ante la agresión, el militar respondió al ataque e hirió a dos de los presuntos atacantes.

Hasta el momento, se presume que la Policía Nacional también investiga el hecho. No se ha informado en qué centro de salud fueron ingresados el oficial superior ni los demás heridos, ni se han ofrecido detalles oficiales sobre el estado de salud de los involucrados.

Las autoridades continúan las indagatorias para esclarecer lo ocurrido.