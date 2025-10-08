Arquitectura íntima

La arquitectura no es solo infraestructura: es una política del cuidado. En este mes de la arquitectura, se nos invita a reflexionar sobre los espacios que construimos y habitamos. Pero la arquitectura más esencial no siempre es de concreto; es la que ejercemos cada día sobre nuestra propia existencia.

Habitar es un verbo que encierra un universo de significado: va desde el hábitat que nos protege hasta la vida que decidimos construir dentro de nosotros mismos. Habitar es el primer paso para convertirnos en arquitectos de una vida con sentido. Implica ocupar un espacio de forma significativa, hacerlo nuestro, personalizarlo, cuidarlo, mantenerlo y establecer con él una relación íntima, cargada de nuestras experiencias y emociones.

El filósofo Heidegger afirmaba que “habitar” es la manera fundamental de ser del humano. No es una acción más entre otras, sino la esencia misma de la existencia. No primero existimos y luego habitamos: existimos habitando. “El ser humano es en la medida en que habita”, decía, recordándonos que la plenitud se alcanza cuando habitamos de manera auténtica.

Si habitar es una acción íntima y sostenida de cuidado, ¿qué puede ser más íntimo que nuestro propio cuerpo? Habitar el cuerpo representa un concepto revolucionario en esta era de distracciones constantes. Significa cultivar una presencia plena, bajando la conciencia de la cabeza al cuerpo para sentir la respiración, los latidos del corazón y las sensaciones en la piel. Supone reconocer y aceptar sus límites y potenciales sin juzgarlo como un objeto ajeno. Requiere una escucha activa de sus señales —cansancio, angustia, hambre, dolor o placer— entendiendo que no es una máquina, sino un aliado con el que dialogamos. Y se manifiesta en un cuidado amoroso a través de la alimentación, el movimiento y el descanso, que constituyen el mantenimiento continuo de nuestra morada corporal.

Quien no habita su cuerpo, lo abandona; lo trata como un instrumento, y esa desconexión es la raíz de muchos malestares físicos y emocionales.

Habitar la vida es construir significado, no limitarse a transitar los días. Es apropiarse del presente, estar, dejando atrás la ansiedad del futuro o el anclaje en el pasado. Es vivir experiencias valiosas —relaciones que nutran, aprendizajes que expandan, arte que conmueva— y abrir ventanas hacia nuevas conexiones con los demás y con el mundo, permitiendo que entre luz nueva y aire fresco. Y, sobre todo, es aceptar las grietas, entendiendo que las imperfecciones, las pérdidas y los fracasos forman parte de la estructura única de nuestra existencia.