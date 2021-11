Articulan acciones para transformar municipalidad

Higüey.- Los alcaldes del país iniciaron trabajos para definir y articular las líneas de acción en procura de fortalecer los gobiernos locales hacia el desarrollo territorial organizado en una Asamblea General de Municipios que organizó la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).

Durante el evento, el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D´Aza, hizo un balance de los avances logrados por la municipalidad en el último año, afirmando sus expectativas positivas en los próximos gracias a la dirección y voluntad del “presidente municipalista, el presidente descentralizador, el presidente trabajador, Luis Abinader” por lo que definió el momento ideal para trabajar y avanzar juntos por la transformación municipal.

“Llegó el día de la municipalidad, pues lo que ocurre hoy hacía muchos años que no sucedía, tanta cohesión, tanta unidad, en donde la mayoría de las instituciones del Estado han aportado un granito de arena para alcanzar políticas públicas con las que la gente viva mejor”, indicó D´ Aza.

De igual modo, el presidente de Fedomu y alcalde de La Vega, Kelvin Cruz, resaltó que la municipalidad no es una moda, sino el símbolo de una gran familia, que están unidos, cohesionados con todos los sectores, y que está convenido que este es el mejor tiempo de la municipalidad.

“Me siento muy agradecido de todos los alcaldes del país porque me han dado la oportunidad de representarlos en Fedomu, y no tengo dinero con que pagar ese gran honor que me han dado”, sostuvo.

El acto de inicio fue encabezado por Víctor D´ Aza y Kelvin Cruz, acompañados de Miguel Ceara Hatton y Jesús (Chu) Vásquez, ministros de Economía y de Interior y Policía, respectivamente; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Eduardo Alberto Then, director general de la Policía; el viceministro de Seguimiento y Coordinación Gubernamental del Ministerio de la Presidencia, José Ramón Holguín; el enlace del Poder Ejecutivo con la Municipalidad, Fausto Ruiz, así como representantes de las diferentes asociaciones municipalistas del país.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del alcalde de Higüey, Rafael Barón Duluc (Cholitín), quien destacó que “en este año y medio de gestión municipal nadie puede negar que hemos dado lo mejor de nosotros y mucho menos de hacerlo en unidad, como clase municipalistas que hoy somos”, apelando a esta unidad para seguir trabajando unidos por el desarrollo de los gobiernos locales.

Con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia Contra La Mujer, la alcaldesa de Salcedo y presidenta de la Unión de Mujeres Municipalistas Dominicanas (Unmundo), Mercedes Ortiz, resaltó la trayectoria e inspiración para trabajar por la causa colectiva que dejaron las Hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz en el 61 aniversario de su asesinato e hizo un llamado para reiterar el compromiso para desarrollar municipios más incluyentes y equitativos. Invitó a todos a que “avancemos juntos de la mano por un país sin violencia”.