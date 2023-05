Artista del tatuaje causa revuelo con diseños inspirados en la cultura pop

Santo Domingo.-Pablo Frías es popular por sus diseños de tatuajes inspirados en la cultura pop y, además de ser inspiración para los jóvenes que sueñan con dedicarse al arte, busca transformar la industria con nuevas propuestas, entre la línea del realismo a color y las caricaturas.

Desde una exitosa trayectoria de más de diez años, como artista del tatuaje, Frías es de esos jóvenes que inspiran a la nueva generación que busca emprender un camino en el ámbito del arte.

No solo se conformó con soñar, sino que hizo de esos sueños una realidad que ha alcanzado la admiración de grandes conocedores del tattoo.

Con sus diseños inspirados en famosos personajes de la cultura pop, se dio a conocer en múltiples países de Latinoamérica, hasta llegar incluso a Europa y ahora a los Estados Unidos, específicamente a New York.

Su estilo se viralizó en las redes sociales, por plasmar en la piel, de una manera tan original y realista, dibujos de reconocidas figuras de series animadas y del deporte. Desde ese entonces, las oportunidades en diferentes países no se hicieron esperar.

Entre convenciones en New York y próximamente en Europa, Pablo ha ganado reconocimientos en importantes convenciones como «New York Empire State Tattoo Expo», por realizar «El Mejor Tatuaje del Día» en dicho evento, pero va en búsqueda de algo más, seguir perfeccionando su estilo.

Un estilo en evolución y nuevas propuestas

Frías se mantiene perfeccionando sus diseños, bajo la línea del realismo en saturación de color e imágenes de caricaturas, pero también experimenta otras técnicas, a fin de expandir sus conocimientos.

«Me gusta estudiar otros estilos, jugar un poco con las líneas y las sombras. A veces, también me dedico a realizar propuestas en blanco y negro, técnica que he aprendido de mis colegas. Amo el realismo, pero me aburre copiar una foto y pegarla en la piel, así que quise hacer algo distinto. Me fui por el cartoon e hice un mix con el realismo. Ese es mi sello, aunque siempre quiero seguir evolucionando», enfatizó el artista, quien espera en un futuro no lejano llevar sus dibujos a una línea de atuendos.