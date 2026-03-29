El Arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, pidió este domingo por la reconciliación, el perdón y la paz en Venezuela, durante la misa de Domingo de Ramos que dirigió en la Catedral de Caracas ante cientos de feligreses.

«Que seamos capaces también de transitar en Venezuela en un camino de reconciliación, de perdón, de paz», dijo el sacerdote durante la ceremonia, la primera de tres misas previstas hoy en la Catedral.

Biord también elevó oraciones para «saber acompañar» a la población venezolana, “como lo hizo Jesús a los que sufren, a los enfermos, a los que están débiles, a los ancianos que han quedado solos, a los que están privados de la libertad”.

Decenas de feligreses se congregaron desde temprano en la Plaza Bolívar, donde Biord lideró la bendición de los ramos que se distribuyen durante la misa.

Desde allí, alzando las palmas, los creyentes hicieron una procesión dirigida por el arzobispo con destino a la Catedral.

Cientos de feligreses se congregaron también en la Basílica de Santa Teresa, donde se oficiaron misas para distribuir la palma bendita.

La Basílica de Santa Teresa es uno de los principales templos católicos de Caracas, y allí se encuentra la imagen del Nazareno de San Pablo, honrado tradicionalmente durante el Miércoles Santo.

El sábado, entre 700 y 800 ‘palmeros’ bajaron del cerro Waraira Repano (Ávila) cargando cientos de palmas amarradas para su entrega en iglesias, siguiendo una tradición iniciada en el siglo XVIII.

Con la misa del Domingo de Ramos se inicia oficialmente la Semana Santa, que en Venezuela será un asueto no laborable para el sector educativo y los ministerios, luego de que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretara asueto desde el lunes hasta el viernes en el marco de un plan de «ahorro de energía».

Esta decisión se anunció luego de que se reportaran fallas de electricidad en varios estados del país.