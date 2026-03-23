El jardinero central de los Chicago Cubs, Kevin Alcántara, dejó a todos con la boca abierta al robarle una jugada espectacular a su compatriota Julio Rodríguez.

En un acto de pura justicia deportiva, Alcántara no solo capturó la bola, sino que le respondió a Rodríguez con el mismo «perreo» y la misma celebración desafiante que el jardinero de Seattle había utilizado en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 cuando le robó el jonrón a Aaron Judge.

La jugada de Alcántara fue la respuesta directa a una hazaña previa de Julio Rodríguez, quien le había robado un cuadrangular a la estrella estadounidense Aaron Judge.

Con esa atrapada monumental, Rodríguez celebró en grande, sintiendo que finalmente le devolvía el golpe a la historia.

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Sin embargo, poco le duró el gusto ya que Alcántara, en un enfrentamiento directo entre los Cubs y los Marineros, le repitió la dosis.

La revancha de Julio sobre Judge vengó lo ocurrido hace nueve años en de Miami (Marlins Park). En el Clásico Mundial de Béisbol 2017, el estadounidense Adam Jones dejó al mundo en shock al robarle un jonrón a Manny Machado en el séptimo inning, una jugada que quedó marcada y fue clave en el triunfo de Estados Unidos sobre República Dominicana.

Lo que comenzó con Jones robándole a Machado en 2017, continuó con la venganza de Julio Rodríguez sobre los Estados Unidos, para terminar con el espectacular «robo» de Kevin Alcántara a su propio compatriota. Alcántara demuestra que, en el béisbol, el que ríe de último, ríe mejor sobre la cerca del jardín central.