Australia descarta participar en los ataques a Irán

Sídney (Australia)– El Gobierno de Australia afirmó este lunes que no participó en los ataques contra Irán ni prevé involucrarse en futuras acciones militares en Oriente Medio, en medio de la creciente tensión regional.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, hizo la declaración durante una entrevista en un programa de la cadena australiana Nine, donde abordó la escalada tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

“Australia no participó en estos ataques y no anticipamos participar en el futuro”, aseguró la jefa de la diplomacia australiana.

Wong subrayó además que su país “no es un actor central” en el conflicto en Oriente Medio, marcando así la posición oficial de Canberra frente a los recientes acontecimientos en la región.