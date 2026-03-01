Mundo

Australia descarta participar en los ataques a Irán

Por
Australia descarta participar en los ataques a Irán

Sídney (Australia)– El Gobierno de Australia afirmó este lunes que no participó en los ataques contra Irán ni prevé involucrarse en futuras acciones militares en Oriente Medio, en medio de la creciente tensión regional.

La ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, hizo la declaración durante una entrevista en un programa de la cadena australiana Nine, donde abordó la escalada tras los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel contra objetivos vinculados al programa nuclear iraní.

Quizas te interese: Petro compara su desempeño «en la cama» con los éxitos de su Gobierno

“Australia no participó en estos ataques y no anticipamos participar en el futuro”, aseguró la jefa de la diplomacia australiana.

Wong subrayó además que su país “no es un actor central” en el conflicto en Oriente Medio, marcando así la posición oficial de Canberra frente a los recientes acontecimientos en la región.

TEMAS: #Australia#Iran
Agencia EFE

Agencia EFE

La Agencia EFE es la principal agencia de noticias de España y la cuarta más grande del mundo, destacándose como la mayor agencia de noticias en idioma español y la cuarta más importante a nivel global, con una fuerte presencia en Iberoamérica. Fundada en 1939, es una entidad pública española que opera con una vocación de servicio informativo riguroso, neutral y multimedia.