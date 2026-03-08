Redacción Internacional.- Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido ayatolá, Ali Jameneí, fue elegido como líder supremo de Irán, informó este domingo en la noche la agencia IRNA.

En un comunicado citado por IRNA, la Asamblea de Expertos señaló que por votación decisiva se nombró al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí como tercer líder del sistema sagrado de la República Islámica de Irán y para «evitar que el país quede sin liderazgo».

«Esta Asamblea, tras exhaustivas y amplias deliberaciones y utilizando las facultades previstas en el artículo 108 de la Constitución, cumpliendo con su deber religioso y con la convicción de responder ante Dios Todopoderoso, en su sesión extraordinaria de hoy ha designado y presentado al ayatolá Seyed Mojtaba Hosseini Jameneí (que Dios lo proteja), con el voto decisivo de los representantes de la Asamblea de Expertos del Liderazgo, como tercer líder del sagrado sistema de la República Islámica de Irán», afirmaron en el comunicado.

Asamblea de Expertos eligió a Mojtaba Jameneí como tercer líder supremo de Irán tras la muerte de su padre el ayatolá Alí Jameneí.

Más temprano, dos miembros de la Asamblea de Expertos aseguraron que ya se había elegido al nuevo líder supremo del país, sucesor del asesinado ayatolá, Alí Jameneí, aunque no anunciaron todavía públicamente su nombre.

«La elección del liderazgo ya se ha llevado a cabo y el líder ha sido determinado», dijo el ayatolá Ahmad Alamolhoda, miembro de la Asamblea de Expertos, un cuerpo formado por 88 clérigos que se elige en las urnas cada cuatro años.

La Asamblea de Expertos dijo que pese a «maniobras de los enemigos» se eligió conforme a la Constitución e hizo un llamado a que este nuevo liderazgo «debe ser un símbolo de consenso nacional» porque ahora se necesita aún más de «unidad y solidaridad».