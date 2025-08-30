Autoridades entregan a dos presuntos miembros de la banda haitiana 400 Mawozo

DAJABÓN. – Dos presuntos integrantes de la temida banda haitiana 400 Mawozo, vinculada a secuestros, extorsiones y ataques armados en Haití, fueron entregados este sábado por las autoridades dominicanas en la zona fronteriza de Dajabón.

Se trata de Adolfo Marcelino, alias “Chopo”, y Jean Stanley Compere, alias “Fat”, quienes fueron trasladados desde la sede central de la Dirección General de Migración hasta el puesto fronterizo bajo un estricto operativo de seguridad.

Ambos fueron recibidos por el comisario divisional de la Policía Fronteriza (Polifront), coronel Antenor Leonard, quien coordinará los procedimientos correspondientes junto a las autoridades judiciales y de inteligencia haitianas.

La banda 400 Mawozo, asociada al jefe criminal conocido como Barbecue, es considerada una de las pandillas más violentas y temidas de Haití, responsable de múltiples actos delictivos en el país vecino.