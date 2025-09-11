D’Aza destacó que estas iniciativas buscan fortalecer a los gobiernos locales para que los alcaldes y alcaldesas puedan dar soluciones inmediatas

Santo Domingo.– El presidente de la Liga Municipal Dominicana (LMD), Víctor D’Aza, informó que, en coordinación con el director de Presupuesto, José Rijo Presbot, se definirán los procesos administrativos para la transferencia directa de recursos del Plan Nacional de Mejoramiento de Infraestructura Peatonal.

La iniciativa, anunciada por el presidente Luis Abinader, contempla una inversión de 4,000 millones de pesos para la construcción de aceras y contenes en todo el territorio nacional.

D’Aza explicó que los fondos se distribuirán de manera equitativa entre los gobiernos locales, sin importar el partido político al que pertenezcan, y que la transferencia se realizará de forma simultánea a los ayuntamientos y juntas de distritos municipales. Además, la LMD supervisará técnicamente los trabajos para garantizar transparencia y eficiencia.

“Con la erogación simultánea y completa de los fondos se busca agilizar la recepción y ejecución de las obras, bajo la responsabilidad legal de los alcaldes y directores de distritos, y con los controles de seguimiento del sistema nacional de gestión financiera del Estado”, indicó D’Aza.

El funcionario añadió que la medida se realiza luego de un análisis de la coyuntura política y con el objetivo de evitar malentendidos o rumores sobre la asignación de los recursos.

Entre las acciones de acompañamiento de la LMD se incluyen el apoyo en la inclusión del aporte en el presupuesto municipal, el diseño de obras accesibles, la cubicación de trabajos, el procesamiento de pagos, y el impulso a que los procesos de selección de proveedores se realicen a través del Sistema Electrónico de Contratación del Estado.

D’Aza destacó que estas iniciativas buscan fortalecer a los gobiernos locales para que los alcaldes y alcaldesas puedan dar soluciones inmediatas a las necesidades de sus comunidades, mejorando la movilidad peatonal en cada municipio del país.