París, 22 sep (EFE). – Entregados todos los galardones en la gala del Balón de Oro 2025, celebrada este lunes en París, es hora de recordar los premiados. Ousmane Dembélé encabeza la lista de ganadores al ser el más votado en el premio principal, con el que cada año France Football y la UEFA (desde 2024) reconocen al mejor jugador del mundo por sus méritos en la última temporada.

El español Luis Enrique fue premiado como mejor entrenador del mundo, Aitana Bonmatí ganó su tercer Balón de Oro, y Lamine Yamal y Vicky López ganaron el trofeo Kopa masculino y femenino, respectivamente.

El delantero internacional francés del PSG ha ganado el Balón de Oro tras imponerse a Lamine Yamal, segundo, y a su compañero Vitinha, tercero. Dembélé, gran favorito por el gran curso del equipo parisino, que conquistó su primera Champions en parte gracias a sus goles, logra su primer premio a mejor jugador del mundo y fue el gran héroe local en el Teatro Chatelet de París.

Por su parte, el extremo español del Barça, Lamine Yamal, además de ganar el trofeo Kopa a mejor joven del año, fue segundo en la votación del Balón de Oro. España logró un cuádruple premio, con el tercer Balón de Oro de Aitana, el Kopa femenino de Vicky López, y el mejor entrenador Luis Enrique.

Todos los premiados en el Balón de Oro 2025