Bam Adebayo: “Esta es la final”

DENVER, AP. — Con un déficit de 1-0 en las Finales de la NBA, como visitantes en un estadio hostil donde ningún equipo visitante había prevalecido en más de dos meses, el Miami Heat decidió hacer lo que ha hecho durante toda la postemporada.

Encontraron una manera. Contra todo pronóstico. De nuevo.

El Heat empató las Finales de la NBA y tuvo que superar un monstruoso esfuerzo de 41 puntos de Nikola Jokic para lograrlo. Gabe Vincent anotó 23 puntos, Jimmy Butler y Bam Adebayo tuvieron 21 cada uno y el Heat venció a los Denver Nuggets 111-108 en el Juego 2 el domingo por la noche.

“Nuestros muchachos son competidores”, dijo el entrenador del Heat, Erik Spoelstra. “Les encanta este tipo de momentos”.

Evidentemente.

Estaban abajo hasta por 15 puntos, ocho abajo al llegar al cuarto, y esos números significaban que iban a perder. Denver tenía marca de 11-0 en estos playoffs cuando lideraba por dos dígitos en cualquier punto de un juego, y 37-1 en general esta temporada cuando lideraba por al menos ocho antes del cuarto.

Al Heat no le importó. Superaron a Denver 17-5 en los primeros 3:17 del cuarto para tomar la delantera definitivamente, eventualmente subieron por 12, luego desperdiciaron la mayor parte y tuvieron que sobrevivir a un intento de 3 puntos de Jamal Murray cuando el tiempo expiró.

“Esta es la final”, dijo Adebayo. “Destripamos a uno”.

El tercer juego es el miércoles en Miami.

Max Strus anotó 14 y Duncan Robinson tuvo 10, todos ellos en el cuarto, para el Heat, que tenía una gran ventaja temprana, luego bajó hasta 15. No tenían respuestas para Jokic, quien acertó 16 de 28 desde el piso, el último de esos tiros a 4 pies con 36 segundos restantes para poner a los Nuggets a tres.

Denver eligió no cometer faltas en la siguiente posesión de Miami y valió la pena. Butler falló un triple, y con la oportunidad de empatar, Murray falló un triple sobre la bocina.

“Simplemente lo impugné”, dijo Butler. “Muy contento de que se lo haya perdido”.

Denver perdió en casa por primera vez desde el 30 de marzo y por primera vez en 10 partidos de playoffs en casa este año. Y tal como lo hizo después de la victoria del Juego 1, el entrenador de los Nuggets, Michael Malone, hizo sonar la alarma después de la derrota del Juego 2.

“Hablemos del esfuerzo”, dijo Malone. “Quiero decir, estas son las Finales de la NBA y estamos hablando de esfuerzo. Esa es una gran preocupación mía. Probablemente pensaron que solo estaba inventando una historia después del Juego 1 cuando dije que no jugamos bien. No jugamos bien. … Esto no es la pretemporada. Esta no es la temporada regular. Estas son las Finales de la NBA”.

Murray tuvo 18 puntos y 10 asistencias para Denver, mientras que Aaron Gordon tuvo 12 puntos y Bruce Brown anotó 11.

Juegos de hoy

Inicio Serie Final NBA

8:30 PM Miami en Denver (Miami 93- Denver 104)

Domingo, 4 de Junio

8:00 PM Miami en Denver (Miami 111- Denver 108)

Miércoles, 7 de Junio

8:30 PM Denver en Miami (tercer partido)

Viernes, 9 de Junio

8:30 PM Denver en Miami (cuarto partido)

Lunes, 12 de Junio

(Si es necesario)

8:30 PM Denver en Miami (quinto partido)

Jueves, 15 de Junio

(Si es necesario)

8:30 PM Miami en Denver (Sexto partido)

Domingo, 18 de Junio

(Si es necesario)

8:00 PM Denver en Miami (séptimo partido)