Se trata de un significativo incentivo para los sectores productivos los 7,000 mil millones de pesos de que dispone el Banco de Reservas (Banreservas), según su presidente, para financiar a tasas especiales el agro y otras actividades. Los recursos son, por su impacto en la economía, el mejor respaldo a la inversión y el desarrollo de la nación.

No podía ser mejor el momento que el encuentro con líderes empresariales para el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera, anunciar la disponibilidad de los recursos para financiar las actividades productivas. Los fondos, como planteó el funcionario, están llamados a impactar mediante la creación de cadenas de valor que involucren a más personas.

La baja morosidad en sus operaciones crediticias de alrededor de 0.25 % registrada por Banreservas desde la gestión de Samuel Pereyra, garantiza los rigurosos controles con que son canalizados los recursos. Aguilera ponderó que solo en la zona norte la cartera de crédito empresarial de la entidad registró un crecimiento de 9,103 millones de pesos, en tanto que los depósitos de la banca empresarial en la región aumentaron en 12,172 millones de pesos en lo que va de año.

Con un entorno internacional tan desafiante es fundamental respaldar los sectores productivos con recursos a tasas flexibles para impulsar el crecimiento, la creación de empleos y el desarrollo del país. Reconforta que Aguilera y su equipo de trabajo en Banreservas se identifiquen con la necesidad de incentivar la producción en todos los aspectos.