Santo Domingo.– El Banco de Reservas (Banreservas) lanzó este miércoles su Expo Pymes 2026, que estará vigente del 5 de marzo al 30 de abril, con tasas de financiamiento desde 10.25%, fijas a seis meses y plazos de hasta 24 meses para pagar.

El presidente ejecutivo de Banreservas, Leonardo Aguilera, afirmó que con estas condiciones la entidad reafirma su compromiso con las micro, pequeñas y medianas empresas, al facilitarles acceso a recursos financieros con respaldo técnico y experiencia para impulsar su crecimiento.

Financiamiento con tasas desde 10.25%

Pereyra destacó que las pymes aportan más del 34% del producto interno bruto, dinamizan la participación social y fomentan la innovación y el desarrollo económico del país.

Indicó que Banreservas ha concedido más de 30,000 créditos, con desembolsos superiores a RD$61,000 millones en todo el territorio nacional, lo que, aseguró, evidencia la importancia estratégica que el banco otorga a este segmento.

Reveló que en 2025 la institución otorgó financiamientos al sector por más de RD$16,000 millones, un 18% más que en 2024, beneficiando a más de 8,440 negocios.

Impacto en empleo y liderazgo femenino

El ejecutivo subrayó que las mipymes representan el 98% del tejido empresarial y generan más de tres millones de empleos, equivalentes al 61.6% de la población ocupada.

Resaltó además que el 53% de las mipymes en República Dominicana están dirigidas por mujeres, por encima del promedio regional de 40%, y reafirmó el compromiso de Banreservas con el fortalecimiento de este sector estratégico.

La novena edición de Expo Pymes incluirá acompañamiento a los clientes, talleres, charlas virtuales, promociones especiales y descuentos en establecimientos aliados, con el objetivo de contribuir al éxito y sostenibilidad de los emprendimientos.

Los interesados pueden obtener información a través de la asistente virtual Alma en WhatsApp 809-960-2110, en el portal expopymes.banreservas.com, contactando a su representante de cuenta o visitando las oficinas comerciales en todo el país.