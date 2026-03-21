Banreservas inicia segunda etapa Feria Inmobiliaria en Lawrence

Lawrence, Massachusetts.– El Banco de Reservas de la República Dominicana inició este sábado la segunda etapa de su tercera Feria Inmobiliaria en Estados Unidos, en la ciudad de Lawrence, acercando nuevas oportunidades a la diáspora para adquirir su vivienda en el país.

La iniciativa da continuidad al evento celebrado en Nueva York, donde se registró una destacada participación de dominicanos interesados en invertir en la República Dominicana, consolidándose como un puente entre quienes residen en el exterior y su tierra de origen.

Durante el acto de apertura, la vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa, ingeniera Alieska Díaz, quien habló en representación del presidente ejecutivo, doctor Leonardo Aguilera, destacó el valor humano y social de esta iniciativa, subrayando que la feria representa mucho más que una actividad comercial.

“Hoy iniciamos esta feria, que más que un evento es una oportunidad para que muchos dominicanos que viven fuera puedan acercarse a algo muy importante: tener su hogar en su país”, expresó.

Díaz enfatizó que una vivienda trasciende el concepto de propiedad, al convertirse en un símbolo de estabilidad, tranquilidad y planificación familiar, especialmente para quienes han tenido que emigrar.

Puedes leer: Banreservas, MIO y Ria Money Transfer se unen para revolucionar el envío de remesas

“Sabemos que no es fácil salir del país, dejar la familia y empezar de cero. Pero hay algo que nunca cambia: el vínculo. Ese que hace que, aunque estén lejos, siempre haya algo que los mantenga aquí”, manifestó.

Asimismo, resaltó el esfuerzo y la resiliencia de la diáspora dominicana.

“Esa palabra que usamos mucho, invencibles, no es para nosotros. Es para cada dominicano que se levanta todos los días a trabajar, a luchar y a construir, incluso desde lejos”, afirmó.

En ese sentido, explicó que la feria reúne a más de 30 aliados estratégicos, entre desarrolladores e inmobiliarias, que ofertan más de 6,000 unidades habitacionales en distintas regiones del país, adaptadas a diversas necesidades y presupuestos.

También recordó que las condiciones de financiamiento han sido diseñadas para facilitar el acceso a la vivienda, con tasas desde 9.50%, financiamiento de hasta el 90% del valor del inmueble y plazos de hasta 20 años.

“Hoy, tener una vivienda en República Dominicana no es un sueño lejano, es una posibilidad concreta”, puntualizó.

El alcalde de Lawrence, Brian De Peña, valoró la realización de la feria en esa ciudad y agradeció a Banreservas por llevar confianza a la comunidad dominicana.

Destacó que este tipo de iniciativas permite a los dominicanos en el exterior avanzar en la construcción de su patrimonio en su país de origen, invirtiendo el fruto de su trabajo.

Asimismo, invitó a los dominicanos residentes en Lawrence y ciudades cercanas a participar en la feria y aprovechar las facilidades disponibles.

La feria en Lawrence se desarrolla en las instalaciones del Parthum Elementary School, ubicado en el 255 de East Haverhill, en horario de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

Autoridades y ejecutivos presentes

Junto a la vicepresidenta ejecutiva senior Administrativa estuvieron presentes Ysidro García, vicepresidente ejecutivo senior de Negocios; Miguel Ramos, vicepresidente ejecutivo de Negocios Empresariales; Pablo de la Rosa, vicepresidente ejecutivo de Negocios Personales, y Rafael Madera, vicepresidente ejecutivo de Inmobiliaria Reservas.

También participaron el vicecónsul dominicano en Boston, Antonio Almonte, así como la viceministra de Relaciones Exteriores para las Comunidades Dominicanas en el Exterior, Celinés Toribio.

Impacto en la diáspora

La entidad reafirmó que este tipo de iniciativas contribuye a transformar el esfuerzo de la diáspora en patrimonio y bienestar para sus familias, consolidando el vínculo con la República Dominicana.