Barbaridad: Costo tránsito

Es una barbaridad que por el desorden y un sistema obsoleto el sector transporte represente una inversión diaria de 2.27 millones de dólares. Al hacer el señalamiento el especialista Onéximo González, director del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil (TRAE), sostuvo que la mala gestión es la causante de congestionamientos accidentes, estrés, contaminación ambiental y enfermedades broncopulmonares, entre otros males.

González pone el dedo en la llaga al subrayar que cruzar de norte al sur de la ciudad es infernal, pero no solo por la elevada proporción de vehículos que circulan, sino por los carros de concho. Un detalle digno de tomarse en cuenta es el costo en hora productiva de cada vehículo en la ciudad, que según González es de 4.27 centavos de dólar por automóvil, que por día, sobre todo en los tapones, se eleva a 1.05 dólares.

Puedes leer: Un politécnico: Reclamo positivo

No solo expuso los males del tránsito, sino que cuestionó el desempeño de la Digesett para enfrentar el malestar. Los conductores no han cesado de criticar, por ejemplo, la presencia de los agentes en las intersecciones en sustitución de los semáforos, porque entienden que en lugar de agilizar no hacen más que reducir la fluidez, al margen de otros inconvenientes.

Aunque entiende que el problema es grave, González considera que se puede solucionar en un 20 o 30 % con la instalación de semáforos de dos fases en las vías principales. Es una propuesta técnica, digna de ponderarse para garantizar seguridad y reducir costos.