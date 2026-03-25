Santo Domingo.— La diputada de oposición Dulce Rojas solicitó declarar en estado de emergencia al municipio Santo Domingo Norte (Villa Mella), debido a la acumulación de basura en calles y avenidas de esa demarcación.

La legisladora calificó la situación como grave y aseguró que afecta directamente a los residentes, quienes, según dijo, exigen una solución inmediata ante el deterioro de las condiciones sanitarias.

“Estamos solicitando declarar el municipio en emergencia por esta problemática; incluso se observan gusanos en las calles”, expresó.

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Quejas de residentes y fallas en recolección

Moradores del municipio denunciaron que los camiones recolectores tardan varios días en pasar, lo que agrava la acumulación de desechos.

En gran parte de Villa Mella se observan vertederos improvisados, mientras una fuente de la alcaldía atribuyó la situación a que varios camiones recolectores se encuentran fuera de servicio.