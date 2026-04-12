Santo Domingo. – Las frecuentes inundaciones en calles y avenidas de la capital dominicana representan un serio problema para sus habitantes cada vez que se registran aguaceros, sin importar que estos sean de intensidad moderada.

Se trata de una situación que viene arrastrándose desde hace décadas y que evidencia la ineptitud de quienes han gobernado el país en la era moderna.

El problema, incluso, ha provocado varias muertes en tiempos de lluvias.

Son múltiples las causas, pero a continuación se enumeran cinco de las principales:

1).- Problemas de drenaje.

La falta de un sistema de drenaje eficiente constituye una de las principales razones de las inundaciones.

Se diseñó un sistema cloacal para una ciudad con menos de 100 mil habitantes, mientras que hoy la urbe alberga cerca de un millón, de acuerdo con el último censo.

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2).- Bloqueo de las vías naturales del agua.

La construcción de edificaciones en espacios por donde anteriormente circulaba el agua es otra de las causas de las anegaciones en Santo Domingo.

Muchas cañadas han sido bloqueadas para levantar viviendas, lo que provoca que el agua se acumule sin posibilidad de salida.

3).- La basura en las calles.

Durante las lluvias, los desechos acumulados son arrastrados hacia cunetas e imbornales, obstruyendo el paso del agua y provocando su estancamiento en las vías.

4).- Incapacidad de absorción del subsuelo.

Hace cuatro décadas, las viviendas contaban con patios que ayudaban a absorber el agua de lluvia.

Hoy, esos espacios han sido cubiertos de cemento, por lo que el agua ya no se filtra y termina acumulándose en las calles.

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5).- Falta de planificación estatal.

Otra de las causas de las inundaciones es la ausencia de una política estatal seria para enfrentar el problema.

Los organismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas de construcción “se hacen de la vista gorda” y no cumplen con su función.

La población teme salir a las calles cuando hay amenaza de lluvias, debido a los embotellamientos y las anegaciones que se generan.

Sin embargo, todo apunta a que los residentes de la capital tendrán que acostumbrarse a convivir con esta situación, ante la falta de acciones concretas para resolverla.