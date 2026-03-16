BCRD promueve la educación financiera entre la juventud

Santo Domingo. — El gobernador del Banco Central de la República Dominicana, Héctor Valdez Albizu, presidió el acto de inauguración de la 12.ª Semana Económica y Financiera 2026, una iniciativa orientada a promover la educación financiera entre niños, adolescentes y jóvenes estudiantes.

El evento forma parte del programa de responsabilidad social institucional Aula Central para la educación económica y financiera y se integra, como cada año, al movimiento internacional Global Money Week, que impulsa la formación financiera en la población joven a nivel mundial.

Durante sus palabras de apertura, Valdez Albizu destacó que esta iniciativa fortalece la responsabilidad social del Banco Central con la formación económica y financiera de las nuevas generaciones.

“Esta actividad representa un loable esfuerzo conjunto y el espíritu de servicio de todas las instituciones participantes, que se unen para ofrecer a quienes nos visitan, especialmente niños y jóvenes estudiantes, charlas, talleres y experiencias educativas que fomentan hábitos financieros responsables y beneficiosos para su futuro”, expresó.

El gobernador también subrayó que la Semana Económica y Financiera impulsa la inclusión financiera, la cual definió como “un motor transversal que nos permite contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible ordenados por las Naciones Unidas, principalmente los vinculados a reducir la pobreza, fomentar la igualdad de género y potenciar el crecimiento económico”.

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Añadió que esta iniciativa aporta de manera particular al ODS No. 4, Educación de Calidad, al ofrecer oportunidades de formación y aprendizaje; y al ODS No. 17, Alianzas para lograr los objetivos, mediante la colaboración entre el sector público, el sistema financiero, la academia y organizaciones sociales.

En esta edición, la Semana Económica y Financiera amplía su alcance territorial. Además de su auditorio central en el Banco Central en Santo Domingo y la Oficina Regional en Santiago de los Caballeros, se integran por primera vez el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, en Santiago, y el Centro Cultural Perelló, en el sur del país, con el objetivo de facilitar el acceso de estudiantes de diferentes regiones a las actividades formativas.

El gobernador resaltó que la edición de este año alcanza la participación de 58 instituciones, lo que evidencia el creciente compromiso del sector financiero, entidades públicas, la academia y organizaciones sociales con la educación económica y financiera en la República Dominicana.

Instituciones participantes

Entre las instituciones participantes se encuentran la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana, Asociación Dominicana de Empresas Fintech, Superintendencia de Bancos de la República Dominicana, Superintendencia del Mercado de Valores de la República Dominicana, Superintendencia de Pensiones de la República Dominicana, Bolsa de Valores de la República Dominicana, Tesorería Nacional de la República Dominicana y el Ministerio de Hacienda de la República Dominicana.

También participan entidades financieras como Banco Popular Dominicano, Banco de Reservas de la República Dominicana, Banco BHD, Scotiabank, Banco Santa Cruz, Banco Caribe, Banco Promérica y Banco Vimenca, entre otras organizaciones del sistema financiero.

Asimismo, forman parte del evento instituciones académicas y culturales como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, además de organismos del sector público, organizaciones no gubernamentales y entidades vinculadas al desarrollo económico y educativo.

La Semana Económica y Financiera 2026 incluye un programa de charlas, talleres y actividades interactivas dirigidas a estudiantes, con el objetivo de fomentar conocimientos y habilidades que contribuyan a la toma de decisiones financieras responsables desde temprana edad.