Béisbol dominicano se reanuda este lunes con tres encuentros

Santo Domingo.- El torneo de béisbol dominicano se reanuda este lunes, tras las fuertes precipitaciones que obligaron a posponer varias jornadas.

La cartelera de béisbol tiene los duelos entre Leones del Escogido y Gigantes del Cibao, a las 7:00 de la noche en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís, y Toros del Este frente a Tigres del Licey, a las 7:30 p.m, en el Quisqueya Juan Marichal.

El otro partido lo disputarán Águilas Cibaeñas contra Estrellas Orientales, a las 7:30 de la noche, en el estadio Tetelo Vargas de San Pedro de Macorís, en el este.

Las Estrellas encabezan la tabla de posiciones con cuatro victorias y una derrota, seguidas por

Aguilas y Licey, que comparten en segundo puesto con 3 y 1. Los Toros les siguen los pasos con 2 y 3, mientras Escogido, actual campeón, acumula una victoria y cuatro reveses.

Los Gigantes están en la cola, con 0 y 3.