LOS ÁNGELES.- Blake Snell está listo para la revancha… su propia revancha. Snell será el abridor de Los Ángeles Dodgers en el Juego 5 de la Serie Mundial este miércoles, apenas cinco días después de que perdió el partido inaugural contra los Toronto Blue Jays, al ser apaleado como nunca en la actual postemporada.

El derecho recibió ocho imparables –incluido jonrón–, cinco carreras limpias, ponchó a cuatro y regaló tres bases por bolas. Fue su primera derrota de los actuales playoffs y representó la única victoria antes del Juego 4 de Toronto en la serie.

“Sí, estoy listo para demostrar que aprendí de mis errores en la primera apertura”, dijo Snell este martes. “Estoy emocionado de tener otra oportunidad mañana para mostrar la clase de pitcher que soy y la manera en que puedo ayudar a mi equipo”. Puedes leer: Blake Snell: “Estar aquí ahora es un sueño hecho realidad”

“Estamos en la Serie Mundial”, agregó. “No hay mejor momento en mi vida que esto”.

Snell dijo que aún estaba impresionado y motivado por la victoria del lunes contra Toronto, al que dejaron tendido en la entrada 18 para ganar el Juego 3, después de seis horas y 39 minutos, para tomar ventaja la serie 2-1.

“Confiaba en mi equipo, sabía que los muchachos encontrarían la manera de ganar”, aseguró. “Es raro, con este equipo, siempre parecen todos tener la confianza en que alguien hará algo para ganar. Es la primera vez que veo esto y he estado en muchos equipos. Ha sido divertido ser parte de esto”.

El manager de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que jamás pensó que Snell lanzaría en el maratónico Juego 3 porque sabe que va a necesitarlo para el quinto de la Serie Mundial. Incluso mando a calentar primero a Yoshinobu Yamamoto, por si el partido se alargaba más.

Los Dodgers utilizaron a 10 pitchers, incluidos todos sus relevistas y algunos abridores como Clayton Kershaw.

