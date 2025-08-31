La selección de Brasil, vigente subcampeona universal, reaccionó a tiempo para remontar ante la de República Dominicana, ganar por 3-1 y sacar el billete para los cuartos de final del Mundial femenino de voleibol que se disputa en Tailandia.

El conjunto brasileño, que tuvo en su capitana Gabi a su máxima anotadora con 21 puntos, se enfrentará el próximo jueves a Francia, que ganó por el mismo resultado a China también en partido jugado este domingo.

La selección dominicana sorprendió en el primer parcial, que se adjudicó por 18-25, pero las pupilas de Ze Roberto reaccionaron con autoridad para adjudicarse las tres siguientes mangas por 25-12, 25-20 y 25-12 y meterse en los cuartos de final.

Enfrente tendrán a Francia. El conjunto dirigido por el español César Hernández se metió en dicha ronda por primera vez en mucho tiempo, tras deshacerse de China con parciales de 25-20, 27-25, 22-25 y 25-20.