La Brisita Navideña: Tabla de salvación de los artistas en diciembre

La Brisita de la Megaparranda Navideña, la plataforma de conciertos que ha dado espacio e importancia al talento nacional en las fiestas decembrinas ha sido tabla de salvación ante la falta de unas Fiestas Populares a la usanza de otros años.

Esta plataforma, apoyada por el presidente de la República, bajo la producción del empresario Luis Medrano, ha logrado convocar a multitudes en un ambiente de celebración familiar y festividad.

Artistas consultados, a petición de no revelar sus nombres, aseguran que han sido excluidos de las Fiestas Populares que antaño se manejaron públicamente. “No se dónde se están realizando, quién ha manejado ese proyecto, ni cuáles artistas están tocando. Aunque para estas fechas mi itinerario está full, en otros años, de las Fiestas Populares, amenizábamos seis, ocho y hasta nueve actividades. Pienso en mis colegas que no tienen la misma suerte que yo, si no fuera por La Brisita Navideña, de Medrano, la estarían pasando muy mal”, reveló la fuente a Qué Pasa!

“A mi nunca me llamaron para contratarme como en años anteriores, lo que hemos tocado ha sido gracias a Luis Medrano, con quien siempre hemos contado, no solo en Navidad, sino durante todo el año, a ese hombre, siempre lo he dicho, hay que hacerle un monumento, por las cosas que hace por nuestra clase”, destacó un veterano de la música de amargue.

El público asiste masivamente a los conciertos.

A lo largo de las ediciones de La Brisita de la Megaparranda Navideña los dominicanos han podido disfrutar de una variada programación de música nacional, con la participación de artistas de renombre como Fernando Villalona, Sergio Vargas, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Ramón Orlando, Pochy Familia, Kinito Méndez, Steffany Constanza, Crazy Design, Omega, Los Hermanos Rosario, entre otros.

Exponentes de los géneros como merengue, bachata, salsa, merengue típico y fusiones urbanas, han encontrado espacio, creando un ambiente festivo para la familia y amigos durante la Navidad.

Este exitoso programa no solo ha promovido la música nacional, sino que también ha tenido un impacto positivo en la economía local al generar espacios de encuentro y consumo en diversas localidades del país.

La gira ha visitado lugares como Mao, Valverde, Samaná, Santiago Rodríguez, Guerra, Montecristi, Cotuí, Neiba, Villa Rivas, Imbert, Azua, Sosúa, y Hato Mayor, y en esta nueva etapa se expandirá a lugares como Dajabón, La Romana, Puerto Plata, San José de Ocoa, y Santiago, entre otras.