Bullying escolar: ¿Cómo identificarlo y prevenirlo?

Muchos niños no quieren asistir a la escuela o colegio, algunos pensarán que esto no es extraño, pero las razones pueden ser diferentes a no querer estudiar o levantarse temprano, en innumerables casos pueden estar siendo acosados en la escuela.

El acoso afecta la autoestima de los niños y adolescentes. Además, promueve la depresión y la ansiedad, patologías que originan que los niños se provoquen lesiones y hasta el suicidio. El bullying es responsable de más de 200 mil fallecimientos al año en todo el mundo, una cifra alarmante y escalofriante.

La doctora Alexy Arauz Boudreau, MD, MPH. Directora médica de Atención Primaria Pediátrica y Gestión de la Salud de la Población en Mass General for Children, explica que para evitar estas situaciones es importante tener una respuesta comunitaria.

Dra. Alexy Arauz Boudreau

“Todos los lugares de reunión de niños, como las escuelas, deben concientizar sobre la prevención y las consecuencias del bullying, así como fomentar valores para una sana convivencia e intervenir en caso de que estos valores no se estén respetando”.

De acuerdo a la Unesco, uno de cada tres niños sufre acoso en la escuela, entonces, cómo los padres pueden detectar que su hijo/a es uno de ellos. En repuesta a esto, la doctora Arauz Boudreau, reveló que el hambre o el sueño en los niños puede ser un buen parámetro para identificar que algo está pasando.

“Por ejemplo, si un niño come poco o si detectan que come por ansiedad son indicadores de que algo pasa. De igual forma si pasa mucho tiempo dormido o le cuesta dormirse. Otro factor es si de pronto pierde el interés por actividades que antes le gustaban o si expresan que ya no quieren ir a la escuela o a un lugar en específico. Esto puede ser un indicador de que están sufriendo bullying” manifestó.

Agregó que, de igual forma es común que los niños repitan conductas que están sufriendo, por lo que hay niños que han sufrido bullying y comienzan a ejercerlo también en otros niños, por lo que es buena opción tratar de identificar el origen de estos comportamientos.

El acoso no es “cosas de niños” por lo que es importante prevenir esta terrible situación que atenta contra la salud mental, la calidad de vida y el rendimiento académico de los niños, ahora que se acerca el inicio de la temporada escolar.

“Los niños con alta autoestima son menos propensos de sufrir bullying y tienen más posibilidad de enfrentar situaciones que los niños con poca confianza no pueden. Y si sufren bullying, tienen más capacidad para sobrepasar esos acontecimientos sin problemas residuos” sostuvo.

La galena destacó que desde casa se puede comenzar ayudando a que los niños tengan una buena autoestima. Para ello es importante reconocer el valor individual y que cada persona es buena en algo ya sea estudio, arte o deportes, por ejemplo. Como padres se debe hacer que los niños se sientas capaces y valiosos.

“Los padres deben celebrar los logros y motivar el desarrollo de los niños, principalmente en actividades que les gusten y para las que sean buenos. Es importante crear también un ambiente familiar donde los niños se sientan y sean escuchados. Un error común de los adultos es minimizar los problemas de los niños. No se deben descartar ni sus problemas ni sus sentimientos sobre ellos” comentó.

Concluyó diciendo que la finalidad es que el niño sepa que tiene un lugar donde es valorado.