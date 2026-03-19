Cade Cunningham (2) de los Pistons de Detroit tras una volcada ante los Raptors de Toronto, el domingo 15 de marzo de 2026. (Frank Gunn/The Canadian Press vía AP)

Cade Cunningham, escolta All-Star de los Detroit Pistons, sufrió un colapso en el pulmón izquierdo y estará fuera de acción al menos dos semanas, con posibilidad de una ausencia más prolongada, informó el equipo este jueves.

Aún se desconoce la fecha precisa para un retorno a la actividad. Los líderes de la Conferencia Este dijeron que Cunningham será reevaluado al cumplirse las dos semanas.

Cunningham promedia 24,5 puntos y 9,9 asistencias con los Pistons, que van camino a su mejor temporada en casi dos décadas. Sólo ocho jugadores en la historia de la NBA han terminado una temporada promediando tantos puntos y asistencias, y Cunningham sería el primero en hacerlo con el uniforme de Detroit.

La temporada regular termina en menos de cuatro semanas. Los Pistons, que incluyeron a Cunningham como baja para el partido del jueves en Washington por una contusión en la parte izquierda de la espalda, dijeron que pruebas adicionales revelaron el problema en el pulmón— iniciarían su participación en los playoffs hasta el 18 o 19 de abril.

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Detroit llegó al jueves con marca de 5-2 en partidos sin Cunningham esta campaña.

Cunningham se lesionó en la victoria del martes sobre Washington, al retirarse a mitad del primer cuarto con lo que el equipo describió como espasmos en la espalda. Se lanzó por un balón suelto y chocó con el escolta de los Wizards Tre Johnson cuando quedaban 7:44 del primer periodo, y luego pareció tener dificultades hasta que salió del juego 1:04 más tarde.

Detroit amaneció al jueves con marca de 49-19, con tres partidos y medio de ventaja sobre Boston por el primer puesto del Este, con 14 partidos por disputar. Cunningham ha disputado 61 partidos esta temporada, por lo que una ausencia prolongada también podría significar que no alcance el umbral de 65 encuentros para ser elegible a premios como el equipo All-NBA.