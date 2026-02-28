Policía persigue a cuatro hombres por muerte de cabo en Los Alcarrizos

Santo Domingo.– La Policía Nacional informó que mantiene una persecución activa contra cuatro presuntos delincuentes implicados en la muerte a tiros del cabo policial Carlos Manuel Canario, de 27 años, ocurrida la madrugada de este sábado en el sector El Chabón, municipio Los Alcarrizos.

De acuerdo con el reporte preliminar, dos de los sospechosos han sido identificados con los alias “Jordan” y “Esmailin”, mientras que otros dos se encuentran en proceso de identificación. Las autoridades indicaron que los cuatro se desplazaban en dos motocicletas y abrieron fuego contra el alistado alrededor de la 1:00 a. m., en la calle Luperón, frente a un centro de diversión, donde el agente compartía con un conocido.

El diagnóstico inicial del médico legista establece que el cabo Canario falleció a causa de una herida por proyectil de arma de fuego en la región nasal derecha, con entrada sin salida. En la escena, la Policía Científica recolectó 16 casquillos calibre 9 mm como evidencia balística.

La institución del orden confirmó además que el arma de reglamento del agente fue recuperada en el lugar y se encuentra bajo análisis como parte del proceso investigativo. Sobre las motivaciones del ataque, las autoridades señalaron que no se adelantarán conclusiones hasta completar los levantamientos, entrevistas y peritajes correspondientes.

La Policía exhortó a los prófugos a entregarse por la vía que consideren pertinente, advirtiendo que equipos élite participan en su localización y captura. Asimismo, solicitó la colaboración de la ciudadanía para aportar información que ayude a dar con su paradero, garantizando absoluta confidencialidad.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de esclarecer el hecho, llevar a los responsables ante la justicia y honrar la memoria del miembro que perdió la vida.