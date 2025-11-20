SANTO DOMINGO.– Una amplia operación conjunta del Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) culminó con el arresto de 16 presuntos integrantes de una red dedicada al lavado de activos provenientes del narcotráfico, en un despliegue que movilizó a más de 350 agentes y 40 fiscales.

El operativo, desarrollado tras meses de investigación, incluyó 36 allanamientos simultáneos en sectores del Distrito Nacional, Santo Domingo (Boca Chica) y San Pedro de Macorís, con el objetivo de desarticular por completo la estructura criminal.

Empleados del Puerto Caucedo implicados

Entre los detenidos figuran trabajadores y contratistas del Puerto Multimodal Caucedo, quienes, según las autoridades, utilizaban sus funciones dentro de la terminal para facilitar operaciones vinculadas al narcotráfico internacional.

Los apresados fueron identificados como:

José Augusto Rodríguez Sánchez (El Rubio), Melvin Manuel Fis Taveras, Wilmer Evangelista Rumaldo, Ángel David Féliz Cuevas, Francisco Alberto Paulino Castro (Francis o El Compadre), Edwin Alberto Mejía Guerrero, Fernando Javier Castro Ramos, Wilson Tomás Altagracia de la Cruz, Leandro Manuel Arias Santana (Berni), Cleudi Zapata, Manuel Almancio Moreno de los Santos, Fernando de Jesús Ventura Segura, Jonathan Ditren (El Brujo), Mauricio Josué Castillo y José Alberto López Alcántara (Bururun).

Investigación y decomisos

La operación forma parte de una investigación más amplia que permitió incautar, el pasado 7 de noviembre, 200 paquetes de cocaína con apoyo de unidades de inteligencia del Estado y del sistema de seguridad militar del puerto.

Las autoridades informaron que en los allanamientos también fueron confiscados dinero en efectivo, vehículos y otros elementos de interés que refuerzan el expediente.

Próximas acciones judiciales

El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, adelantó que los detenidos serán presentados ante los tribunales en las próximas horas para el conocimiento de medidas de coerción por delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de activos.

Camacho reiteró que la gestión que encabeza la procuradora Yeni Berenice Reynoso mantiene una política firme contra el crimen organizado, al sostener que estas redes representan una amenaza directa para la seguridad y el bienestar de la población.